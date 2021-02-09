وزير الأوقاف السوداني يشيد بأداء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف المصرية

استقبل معالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021م وفد قافلة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة ، وخلال اللقاء قدم الوفد المصري التهنئة لمعالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني على تجديد الثقة وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان ، من جانبه أكد معالي وزير الأوقاف السوداني أن أهل السودان لا يسمحون لأحد باعتلاء منابرهم إلا لعلماء مصر المحروسة ثقة منهم في علمهم ووسطيتهم ، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرًا بين الوزارتين في مجال التدريب والتثقيف ، ومنها مشاركتنا في مؤتمر حوار الأديان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية ، كما أكد أنه يتابع القوافل باستمرار وأنها أدت دورها وأبلت بلاء حسنا.
ومن جانبه نقل الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب ورئيس الوفد المصري تحيات معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمًا لمعاليه التهنئة على تجديد الثقة في معاليه وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف، مؤكدًا أن معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يولي التدريب والتثقيف والقوافل المشتركة اهتماما كبيرًا .
وخلال اللقاء تعرف وفد الأوقاف المصرية على جهود المجلس الأعلى للحج والعمرة ، وما يقوم به لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وفي ختام اللقاء كرم معالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف أعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية.
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