وفدا المسار الليبي: نشكر جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار في بلادنا

أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، على استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
ووجه المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش كلمة لوفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة، المشاركة فى اجتماعات المسار الدستورى الثالث فى مدينة الغردقة فى أول ظهور له عقب توليه منصبه، أكد فيها أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقى المسارات السياسية والعسكرية.
كما وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.
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