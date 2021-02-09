الرئيس السيسي يبحث التعاون مع شركات بلجيكية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهى شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي".
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وفرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".
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