نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي تنطلق اليوم بمدينة الغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء الاجتماعات الثالثة للمسار الدستورى الليبى خلال الفترة من ٩-١١٢٢٠٢١ فى مدينة الغردقة بحضور وفدى مجلسى النواب والاعلى للدولة برعاية الامم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بهدف التباحث حول كيفية اجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.

القى خلالها السيد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشان الليبي كلمته حيث اكد فيها على اهمية استثمار الاجواء اللايجابية التى تعيشها الازمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥، كما القى السيد مبعوث الامم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة فى اول ظهور رسمى له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى مشيرا الى اهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به

وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليًا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

،وعبر مبعوث الأمم المتحدة الجديد عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها المسار الدستوري الليبي وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

للمرة الثالثة، يستضيف أحد فنادق مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين، مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية.