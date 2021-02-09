نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب على أن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابًا له.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

ونوه "أبو شقة" بإخطار كل الجهات المعنية، وفقًا للائحة الحزب بصورة رسمية بهذا القرار.

وكان قد أعلن "أبو شقة"، خلال المؤتمر، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بـ "أرنب" الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

واشار"أبو شقة" إلي أن هناك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة لإسقاط الحزب، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

ونوه أبو شقة بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددًا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".

