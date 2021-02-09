نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوداني:أهل السودان لا يسمحون لأحد باعتلاء منابرهم إلا لعلماء مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف اليوم الثلاثاء وفد قافلة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة، وخلال اللقاء قدم الوفد المصري التهنئة للشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني على تجديد الثقة وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان.

من جانبه أكد وزير الأوقاف السوداني أن أهل السودان لا يسمحون لأحد باعتلاء منابرهم إلا لعلماء مصر المحروسة ثقة منهم في علمهم ووسطيتهم، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرًا بين الوزارتين في مجال التدريب والتثقيف، ومنها مشاركتنا في مؤتمر حوار الأديان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، كما أكد أنه يتابع القوافل باستمرار وأنها أدت دورها وأبلت بلاء حسنا.

ومن جانبه نقل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ورئيس الوفد المصري تحيات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمًا التهنئة على تجديد الثقة في معاليه وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف، مؤكدًا أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يولي التدريب والتثقيف والقوافل المشتركة اهتماما كبيرًا.

وخلال اللقاء تعرف وفد الأوقاف المصرية على جهود المجلس الأعلى للحج والعمرة، وما يقوم به لخدمة الحجاج والمعتمرين.

