نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني عن زيادة رسوم تطوير المرور: الوقت ليس مناسباً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقَّ الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على تعديلات قانون المرور الذي تم إقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتعديل الخاص بزيادة بعض الرسوم وفرض رسوم جديدة لتطوير منظومة المرور، قائلًا: "إن الوقت الحالي ليس مناسبًا لفرض مزيد من الأعباء على المواطن".

وأضاف "البياضي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا "قد سجّلت اعتراضي في اللجنة المختصة أثناء مناقشة التقرير، وأرجو أن نشرّع قوانين تخفف من الأعباء على المواطن.

وتابع عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إذا كان هناك حاجة لزيادة موارد المرور يمكن وضع بدائل لفرض الرسوم، مثل تغليظ الغرامات على بعض المخالفات كالسير عكس الاتجاه أو السير بدون لوحات معدنية.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدل بين النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن المادة (11) الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص.

وتنص المادة علي: وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه.

