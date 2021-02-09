نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني عن تعديلات قانون المرور: الأمر لا يتحمل زيادة الرسوم فى ظل جائحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النص الوارد من لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن زيادرة رسوم الملص الإلكتروني للسيارات، والذى نص على مبلغ ٧٥ جنيه ( على الأقل ).

وطالب "منصور" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بعدم زيادة رسوم الملصق الالكترونى عن ٥٠ جنيه سنويًا طبقًا للنص الوارد من الحكومة، نظرًا لوجود رسوم وضرائب كثيرة تم فرضها على المواطن، مؤكدًا أن الأمر لا يتحمل المزيد من زيادة الرسوم فى ظل جائحة فيروس كورونا

وتابع وكيل إسكان البرلمان، أن حكم المحكمة الدستورية رقم ١٧٥ بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٤ أقر بأن الرسم لابد أن يتفق مع الدستور ولابد من وضع حد أقصى، وهو ما تم الموافقة عليه بالجلسة العامة بوضع حد أقصى ٣٠٠ جنيه.

كما طالب عضو مجلس النواب، خلال كلمته أيضًا بتعديل المادة الثالثة من القانون بزيادة مدة إلزام المواطنين بتوفيق الأوضاع خلال مدة ٦ اشهر، مطالبًا بزيادتها إلى ١٢ شهر لمنع التزاحم فى ظل جائحة فيروس كورونا ولكن تم رفض الاقتراح.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدل بين النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن المادة (11) الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص.

وتنص المادة علي: وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه.

