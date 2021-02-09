البياضي عن زيادة رسوم تطوير المرور:الوقت الحالي ليس مناسباً لفرض مزيد من الأعباء على المواطن

علق النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على تعديل قانون المرور الذي تم إقراره اليوم في مجلس النواب، والتعديل خاص بزيادة بعض الرسوم و فرض رسوم جديدة لتطوير منظومة المرور، قائلاً : "إن الوقت الحالي ليس مناسباً لفرض مزيد من الأعباء على المواطن".

فريدى البياضى: أرجو أن نشرّع قوانين تخفف من الأعباء على المواطن.

وأضاف النائب فريدى البياضي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلاً "قد سجّلت اعتراضي في اللجنة المختصة اثناء مناقشة التقرير، وأرجو أن نشرّع قوانين تخفف من الأعباء على المواطن.

وتابع عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، فريدى البياضي، إذا كان هناك حاجة لزيادة موارد المرور يمكن وضع بدائل لفرض الرسوم ، مثل تغليظ الغرامات على بعض المخالفات كالسير عكس الاتجاه أو السير بدون لوحات معدنية.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدل بين النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن المادة (11) الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص.

وتنص المادة علي : وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه.