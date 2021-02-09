شقيقات حلا شيحة يتصدرن "التريند"..ماذا قال الجمهور عن هنا شيحة؟

تصدرت عائلة الفنانة حلا شيحة محرك البحث الشهير "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت تتحدث عن حلا وهنا شيحة، وباقي شقيقاتهم، وذلك بعد ظهورهم في صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود الذي اقتصر على العائلتين فقط.

تسائل العديد من الجمهور عن شقيقات هنا شيحة وحلا، بعد ظهورهما سويًا في عقد القران، ما لفت أنظار الجمهور إليهما، ودفع الأخوات الأربع إلى الصدارة في قائمة الأكثر تداولًا.

هنا شيحة