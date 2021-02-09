شقيقات حلا شيحة يتصدرن "التريند"..ماذا قال الجمهور عن هنا شيحة؟

تصدرت عائلة الفنانة حلا شيحة محرك البحث الشهير "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت تتحدث عن حلا وهنا شيحة، وباقي شقيقاتهم، وذلك بعد ظهورهم في صور عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود الذي اقتصر على العائلتين فقط.
تسائل العديد من الجمهور عن شقيقات هنا شيحة وحلا، بعد ظهورهما سويًا في عقد القران، ما لفت أنظار الجمهور إليهما، ودفع الأخوات الأربع إلى الصدارة في قائمة الأكثر تداولًا.
هنا شيحة
تألقت الفنانة هنا شيحة خلال عقد قران شقيقتها حلا شيحة بفستان أبيض قصير، مساء أمس الاثنين، لتعود إلى الصدارة من جديد بعدما ظلت منفردة بقائمة الأكثر تداولًا عبر "جوجل" بنبأ ارتباطها بمحمود شاهين، ما كان السبب في إثارة حالة من الجدل الواسعة حولهما.
نجحت هنا شيحة في جذب العديد من الجمهور إليها من خلال أعمالها الفنية التي قدمت فيها العديد من الأدوار القوية، وكان منها: " الطوفان، أرض النفاق، وظل الرئيس، السبع وصايا، ونصيبي وقسمتك، وغيرها من الأفلام السينمائية منها حب البنات، درس خصوصي، عيار ناري، قبل زحمة الصيف.
رشا شيحة
تعد رشا شيحة هي الأخت الكبرى، متزوجة من رجل لبناني كما عاشت حياتها ودرست في لبنان، وشاركت الفترة الأخيرة في العديد من المظاهرات اللبنانية، تمتلك رشا شركة للاثاث المنزلي، كما شاركت في عمل فني منذ سنوات عديدة حيث ظهرت في فيديو كليب غنائي بعنوان "لسة بتسألي" للمطرب هانى شاكر، وظهرت رشا في عقد القران بإطلالة مميزة.
مايا شيحة
مايا شيحة تعتبر أخر بنات شيحة وأقلهم ظهورًا على الساحة الفنية، ورغم ذلك حصلت على الشهرة في أول عمل فني لها بعد أن قدمها المخرج مجدي أحمد علي في بطولة فيلم "اسرار البنت"، ولكن بعدها قررت أن تتجه نحو عالم الأزياء والموضة.
شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصور من عقد قرانها على المفكر الإسلامي معز مسعود، مؤكدة أنها أحبت أن تشارك متابعيها تلك اللحظة المميزة في حياتها، حيث ظهرت بالحجاب لتثير حالة من الجدل الواسعة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
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