توماس مولر عن محمود كهربا.."مين ده" !!

أكد الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، لوسائل إعلامية ألمانية أنه لم يكن يعرف محمود كهربا لاعب الأهلي، ولا تربطه به علاقة شخصيه سوى أنه طلب منه تبديل التيشرت الخاص به بعد المباراة، التي جمعت الفريقين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وعن الصورة الخاصة بتيشرت محمود كهربا الذي ظهر بها لاعب منتخب المانيا قال مولر: " أن "أدمن" صفحة بايرن ميونخ علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك هو من طلب مني حمل التيشرت الخاص بلاعب المنتخب المصري".

وأردف مولر عن كهربا: " لكنه لاعب جيد ومميز، وأتوقع له مسيرة مميزة في المستقبل وسعدت بمعرفته بعد اللقاء ".

يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي وبالتحديد الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، قد تداولت صورة لمهاجم منتخب ألمانيا، وهو يحمل بيده تيشرت محمود كهربا لاعب الأهلي وعلقت الصفحة قائلة : " ضحكتك فيها كهربا".

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفيين مقابل لأ شئ علي ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

الإستحواذ علي الكرة

أستطاع لاعبي العملاق البافاري الإستحواذ علي الكرة بنسبة 69% طوال المباراة مع زيادة النسبة خلال الشوط الأول، بينما حاز لاعبو الأهلي علي الكرة بنسبة 31%، وزادت النسبة خلال شوط اللقاء الثاني.

التسديدات علي المرمي

صوب لاعبو البايرن 24 تسديدة، منها 7 تصويبات علي مرمي محمد الشناوي، بينما سدد لاعبو الأهلي 5 تسديدات منها تصويبتين فقط بين القائمين والعرضة تصدي لهما مانويل نوير بنجاح.

التمريرات بين اللاعبين

نجح لاعبو العملاق البافاري في تدوير 756 تمريرة خلال المباراة بواقع ضعف تمريرات المارد الأحمر الذي مرر لاعبيه 346 تمريرة، جاءت تمريرات البايرن بنسبة نجاح 89% بينما نجح لاعبو الأهلي في التمرير بنسبة 77% .

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي ببالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية بقطر في تمام الخامسة من مساء الخميس، بعد أن خسر الأهلي أمام البايرن بثنائية نظيفة ، بينما تلقي بالميراس هزيمة موجعة أمام تيجريس المكسيكي بهدف وحيد.