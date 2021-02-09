خالد أبو نحول يتقدم بطلب إحاطه لوزير العدل بشان عدم ظهور نتيجة الشهر العقارى 2016

خالد أبو نحول - أرشيفية
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء،وزير العدل ووزير المالية ،بشان عدم ظهور نتيجة مسابقة الشهر العقارى 2016.
خالد أبو نحول يوضح سبب التقدم بطلب إحاطة
وأكد أبو نحول، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة جاء بناء على شكاوى عديدة من المتقدمين للمسابقة، ممن تم اختبارهم تحريري وشفوى، منذ أربع سنوات وحتى الآن لم تعلن نتيجتهم ،وقد تحمل هؤلاء الشباب مشقة السفر ومصروفات التقديم، أملا فى الوظيفة إلا انه حتى الآن لم تعلن نتيجة المسابقة، او وجود رد واضح لحسم تلك المسألة.
أضاف النائب خالد أبو نحول أن تلك الأزمة تأتى بالتزامن مع العجز الكبير الذى تعانى منه وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى،فى عدد الموظفين لديهم .
هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بفرض رسم على المركبة مقابل وضع ملصق الكترونى، حيث جاء الرسم فى مشروع القانون المقدم من الحكومة يقضى بألا يزيد عن خمسين جنيها، فى حين أن لجنة الدفاع، عدلت الرسم إلى 75 جنيها، وطالب بعض النواب بالعودة إلى رسم الحكومة، فى حين أن البعض تمسك بالرسم الذى جاء من اللجنة..
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