قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس.. اعرف التردد

تنتظر الأهلي مواجهة هامة أمام فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، وذلك للمنافسة على المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم للأندية 2020 والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة من فريق بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2-0، فيما خسر بالميراس في نفس الدور من فريق تايجرز المكسيكي بنتيجة 1-0.

وقررت قناة BEIN SPORTS القطرية الحاصلة على حقوق تلك البطولة، إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة كما أذاعت مباراتي الأهلي الماضيتين بالبطولة ضد الدحيل وبايرن ميونخ.

تردد قناة bein المفتوحة

- التردد: 11054،12765

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

وخسر الأهلي بالأمس من فريق بايرن ميونخ بهدفين سجلهما أفضل مهاجمي العالم "روبرت ليفاندوفسكي".

جاء الأول يالدقيقة التاسعة عشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

وجاء الثاني بالدقيقة الثامنة والثمانين بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

على الجانب الآخر خسر بالميراس من فريق تايجرز المكسيكي بالدقيقة الثالثة والخمسين عن طريق ركلة جزاء سجلها اندريه بيير جينياك.

ويلعب الأهلي مونديال الأندية بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر ضمت قائمة بالميراس كلا من:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.