عاجل.. السيسى: الدولة مهتمة بالمشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية التى توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك فى إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعى السابق.





وأشار السيسى إلى أهمية تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئى واقتصادى واجتماعى وغذائى بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، اليوم، مع لوك لويس، الرئيس التنفيذى لشركة "ديمى" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذى لشركة "ديمى" عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً تطلع الشركة للتعاون مع مصر فى تطوير بحيرة البردويل، أخذاً فى الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابى على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئى للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائى.