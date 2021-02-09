رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد الأحد

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة مع الدعوة إلى عقد جلسة لاحقة فى تمام الساعة 11 صباحا يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير 2020.

وشدد جبالي في ختام الجلسة العامة علي أهمية الجلسة القادمة، قائلاً: "يوم مهم، وأقروا كويس، ومن المتوقع أن يكون الانعقاد بشكل مبدئي خلال الأسبوع القادم الأحد، لكن في النهاية الأمر يتوقف عليكم".

وقال جبالي مستكملاً حديثة لأعضاء مجلس النواب، " أجازه سعيدة عليكم"، ليعلق النواب علي هذه الأجازة، فيرد "حنفي جبالي" ممازحاً : اجازة نسبية، وبالنسبة لى لا توجد إجازة".

ووافق مجلس النواب علي تعديلات قانون المرور، وتتماشى تعديلات قانون المرور، مع ما تقضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

ووفقا للتقرير البرلماني، فأنه استكمالا لما تحقق فقد كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق".

وفيما يخص قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، أكد رئيس مجلس النواب، عدم مخالفته الدستور من قريب أو بعيد.

وقال جبالى، إن المادة 38 من الدستور، نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا يكون إنشاء الضرائب أو تعديلها يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.