«خير قادم إلى مصر».. إيروفلوت الروسية تعلن زيادة عدد الرحلات الجوية للقاهرة

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من : ألما-آتا وباكو ويريفان ودلهي، كما ستزيد عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة ونور سلطان ومينسك وبيشكيك. وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى القاهرة (مصر) ونور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) ومينسك (بيلاروس) ".

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