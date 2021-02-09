نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ
يحاول العرب كتابة تاريخ جديد في 2021 برحلة استثنائية تنطلق من أبو ظبي إلى المريخ للمرة الأولى في تاريخ الفضاء العربي، من خلال مسبار الأمل الإماراتي في أول مهمة استكشافية من نوعها من أصل 3 رحلات هذا الشهر، إحداها أمريكية والثانية صينية.
إسراء عسيري رئيسًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية
بريطانيا تعلن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية
أفاد موقع "العربية" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المملكة المتحدة أعلنت مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا
أجندة ضد الدولة.. أبو شقة يكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى على حزب الوفد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. أقدام العرب تحط على المريخ| حكاية مسبار الأمل .. بريطانيا تعلن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية.. والنفط في أعلى مستوياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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