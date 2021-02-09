نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال البحيرة الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، يوم الأحد الماضي في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

بينما عقدت أمس الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة شمال البحيرة الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6945 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3757 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد المنعم محمد السعيد عودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2808 صوتًا.

وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد زكريا سويدان عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1236 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

تامر محمد عبد العليم محمد 3184 صوتًا.

الهيثم تيسير محمود عثمان 3151 صوتًا.

أشرف محمد محمد حلقها 1992 صوتًا.

زكريا السيد زكي خلف الله 1830 صوتًا.

محمود محمد محمد الشاذلي 1810 صوتًا.

رامي أحمد حسن الحديني 1781 صوتًا.

عبد الحليم يوسف عبد الحليم يوسف 1703 صوتًا.

جابر محمد رفاعي السيد 1646 صوتًا.

نادر مساعد هيبه 1411 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1980 عضوا.