نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة المنوفية الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة المنوفية وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3910 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1000 صوت.

وفوز تامر يحي عبد الحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1388 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

خالد عبد المعتمد محمد غنيم 2140 صوتًا.

محمد حسين عبد الحميد علام 2087 صوتًا.

محمود السيد محمود علي أبو سيار 2019 صوتًا.

هيثم محمد عبد العظيم سلطان 1809 صوتًا.

مدحت محمد رأفت عبد العظيم فايد 1696 صوتًا.

محمد حسن محمد شماتة 1694 صوتًا.

عبد الله عنتر عبد الله باشا 1632 صوتًا.

كامل فتحي السيد البعثي 1500 صوت.

عربي السيد إبراهيم الطباخ 1325 صوتًا.

10- جمال عبد الرازق مصطفى موسى 1139 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2512 عضوا.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.