نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة شمال الشرقية الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة شمال الشرقية وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6047 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مصطفى زكي مصطفى نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1028صوتًا.

وفوز أحمد حلمي عبد العظيم بغدادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 923 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

زكريا مصطفى السيد محمد 2487 صوتًا.

محمد إبراهيم علي عيسى 1647 صوتًا.

محمد عبد الباقي عبد الحليم 1627 صوتًا.

أحمد السيد أحمد حسن 1495 صوتًا.

أحمد يوسف محمود أحمد 1343 صوتًا.

محمدي السيد مسعد خليل 1319 صوتًا.

عزام محمد رمضان محمد 1301 صوتًا.

أحمد محمد عبد الحميد مهدي 1070 صوتًا.

السيد عثمان حجاج عبد الهادي 883 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1952 عضوا.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.