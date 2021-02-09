نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات لنقابة جنوب الشرقية الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة جنوب الشرقية وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9237 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3335 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عادل السيد الأنور محمد عفيفي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1794 صوتًا

وفوز محمود علي مصطفى محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 646 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

شوكت متولي برعي 1488 صوتًا.

جمال محمد عطوة عنان 1337 صوتًا.

جمال عبد العاطي محمد عفيفي 1274 صوتًا.

أحمد السيد خضري محمد 1172 صوتًا.

عبد الله السيد مصطفى مصطفى 822 صوتًا.

محمد حمزة مهدي أحمد 794 صوتًا.

أحمد محمود أحمد محمد 779 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1956 عضوا.

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6047 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.