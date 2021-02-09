نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة شمال الدقهلية الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة شمال الدقهلية وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4080 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2507 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد جابر عوض الصياد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 727 صوتًا.

وفوز محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 490 صوتًا

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

رياض محمود رياض نمير 1259 صوتًا.

إسلام خيري فؤاد محمد حسن 1164 صوتًا.

طارق محمد المغازي محمد 1021 صوتًا.

أحمد فتحي عبد العزيز محمد 970 صوتًا.

أحمد منصور أحمد مصطفى 949 صوتًا.

نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق 876 صوتًا.

عصام محمد محمود محمد 524 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1803 عضوا.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.