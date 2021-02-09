نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب يُقر عدد من الإتفاقيات أمام الجلسة العامة للبرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، علي تقارير اللجان النوعية بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وهي كالأتي:

1- الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الإفريقية، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمـن الغذائى والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا في مصر.

2- الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية".

3- الموافة على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع بتاريخ 2020629.

ويهدف التعديل الرابع اتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليونا و500 ألف و870 دولارا أمريكيا كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.

4- الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26102020.

ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری.

5- الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني ( ما يعادل ۹ ٫ ۳ مليون دولار أمريكي ).

