نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة جنوب الدقهلية الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة جنوب الدقهلية وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9336 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد طه الغمري العطار نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1118 صوتًا.

وفوز جمال عبد الناصر المحمدي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1440 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أحمد محمد صبري موافي 2411 صوتًا.

إبراهيم فؤاد أحمد وادي 1991 صوتًا.

أحمد طلعت إبراهيم 1846 صوتًا.

حاتم شوقي عيطة 1841 صوتًا.

محمد عبد الستار محمد 1732 صوتًا.

عمرو محمد عبد العزيز 1727 صوتًا.

يسري رمضان الشربيني 1683 صوتًا.

محسن محمود السيد يوسف 1463 صوتًا.

أحمد منصور حامد العساسي 1399 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2706 عضوا.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.