نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب ياسر الهضيبي: قرار الفصل من «الوفد» غير لائحي وسأقاضي رئيس الحزب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب «غير لائحي»، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضوًا بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.

وأضاف «الهضيبيي»، في بيان له اليوم، أن «أبوشقة»اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي «أبوشقة» شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة.

وتابع، «سألجة للقضاء للاغاءه وكذالك برفع دعوة مباشرة بالسب والقذف، حيث انني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات وكذالك متحدثًا بأسم الحزب ورئيسة، وهو الأمر الذي يؤكد افتراءه».