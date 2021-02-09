نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الجلسة العامة للبرلمان والعود للإنعقاد الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

حيث طالب النائب أيمن أبو العلا، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيه وليس 75 جنيه كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدًا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟

وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلًا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75 جنيه، الأمر الذي اتفق معه النائب عطية الفيومي، قائلًا "لا يجب أن نكون مجلس للجباية".

بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وإنتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيه ولا يزيد عن 300 جنيه.

