النيابة العامة تصدر قرار جديد بشأن طبيب الأسنان المتحرش

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة طبيب الأسنان المتحرش إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

أشارت تحقيقات النيابة العامة في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إلى أن المجنى عليه عباس أبو الحسن تعرض للتحرش من قبل المتهم منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تعدي الطبيب عليه ونهره بالعديد من الممارسات الفاحشة.

حبس الطبيب المتحرش

كان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقي، حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.

عباس أبو الحسن ضحية الطبيب المتحرش

كان قد تصدر الفنان عباس أبو الحسن، محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد تعليقه على حبس طبيب الأسنان المتهم بتحرش الرجال أمس، مؤكدًا أنه فكر في التنازل ولكن موقف الطبيب جعله يتمسك بالقضية.

وأوضح أبو الحسن في تصريحات صحفية، أنه تلقى اتصالات من أسرة الطبيب وزوجته للتنازل، وبالفعل فكر في الأمر رأفة منه، إلا أن موقف الطبيب دفعه للتمسك بالقضية.