ياسر الهضيبي: قرار الفصل من «الوفد» غير لائحي وسأقاضي رئيس الحزب

أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب «غير لائحي»، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضوًا بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.

ياسر الهضيبي: اتخذ قرار مخالف للائحة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبيي، في بيان له اليوم، أن «أبوشقة»اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي «أبوشقة» شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة.

وتابع ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، «سألجأ للقضاء للإلغاه وكذالك برفع دعوة مباشرة بالسب والقذف، حيث أنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات وكذالك متحدثًا بأسم الحزب ورئيسة، وهو الأمر الذي يؤكد افتراءه».

بهاء الدين أبو شقة خلال المؤتمر الصحفى

وكان قد أعلن بهاء الدين أبو شقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ، اليوه الثلاثاء، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

ونوه أبو شقة بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددًا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".