كل ماتريد معرفته عن بالميراس منافس الأهلي في كأس العالم

يلتقي الأهلي بمنافسه بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية في قطر بعد خسارة المارد الأحمر أمام العملاق البافاري في نصف النهائي بثنائية نظيفة.

يستعرض دوت الخليج أبرز أرقام وإحصائيات الفريق البرازيلي قبل مواجهة الفريقين في المباراة المرتقبة في تمام الخامسة من مساء الخميس القادم.

تاريخ ونشأة النادي البرازيلي

تأسس بالميراس البرازيلي في عام 1914 منذ 106 عام بتاريخ حافل وبفارق 7 سنوات فقط عن نشأه الأهلي في عام 1907.

ألقاب بالميراس

حقق بالميراس 39 بطولة خلال تاريخ النادي البرازيلي، بواقع 10 بطولات للدوري البرازيلي، و 3 بطولات لكأس البرازيل، فيما حقق 24 لقب لدوري الدرجة الأولى البرازيلي " باوليستا"، وحصد بطل البرازيل بطولة كوبا ليبرتادوريس في مرتين أخرهم نسخة 2020 والتي يشارك بمقتاضها ضمن فرق كأس العالم للأندية.

يلعب الفريق في الدوري البرازيلي، ويمتلك إستاد أليانز باركي، ويعد أدمير دا غويا أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق البرازيلي بواقع 902 مشاركة، فيما يعد إتوري أكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف برصيد 327 هدفا.

موقف الفريق الحالي

يحتل بالميراس المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 53 نقطة من 33 مباراة خاضها الفريق في الدوري، حقق الفوز خلال 14 مباراة، فيما تلقي الهزيمة في 8 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، سجل مهاجمي الفريق 46 هدفا وتلقت شباكة 32 هدف خلال المواجهات السابقة بالدوري.

القيمة التسويقية لبالميراس منافس الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية لبطل البرازيل 95,5 مليون يورو، ويعد جابريال فيرون أغلي اللاعبين تسويقيا في الفريق البرازيلي بقيمة 25 مليون يورو، ويأتي في المرتبة الثانية جابريل مينينو بقيمة 10 مليون يورو.

لاعبي فريق بالميراس.

حراسة المرمي:

1- ويفرتون بيريرا

22- جايلسون

24- فينيسيوس

خط الدفاع

15- جوستافو جوميز

2- ماركوس روخا

13- لوان جارسيا تيكسيرا

6- ألان إمبيريور

17- ماتياس فينا

3- إيميرسون سانتوس

4- بينيامين كوسيفيتش

5- باتريك دي باولا

12- مايكي

وسط الملعب

30- فيليبي ميلو

20- ليما لوكاس

25- جابريل مينينو

23- رافايل فييجا

8- زي رافاييل

14- جوستافو سكاربا

28- دانيلو

27- جابريال فيرون

خط الهجوم

10- لويز أدريانو

29- ويليان

11 – روني