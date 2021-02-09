الأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب في المشروع القومي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تدريب المتطوعين للمشاركة في مبادرة تنمية قرى الريف المصري.

وأعلنت الأكاديمية من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أنها تتكفل، بتقديم برنامج تدريبي متكامل لتزويد المتطوعين من مختلف المجالات بالمهارات و المتطلبات الإبداعية.

وأوضحت الأكاديمية أنها تستهدف من وراء ذلك، خلق جيل من الشباب على علم بكافة الأساليب والمهارات الإبداعية.

ونوهت الأكاديمية إلى أنه للمشاركة والتسجيل للتطوع في مبادرة "حياة كريمة" يرجى المشاركة عبر الرابط الذي جاء في المنشور على الصفحة الرسمية

يشار إلى أنه بعد مرور 5 سنوات على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام الشباب في عام ٢٠١٦، لايزال خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، يضفون بصماتهم في صياغة مستقبل مصر داخل مؤسساتها المختلفة متسلحين بما حصدوه من علم وتدريب وثقة من القيادة السياسية.

وكانت قد أنشئت الأكاديمية ككيان واعد في 28 أغسطس 2017 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الذي انعقد في نوفمبر 2016. تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.