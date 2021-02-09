تأكيدا لـ دوت الخليج.. الفيفا يصدم الأهلي في مونديال الأندية

تأكيدا لما نشرتة دوت الخليج صباح اليوم، بشأن غضب الفيفا من تصرفات الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المعنم "كهربا" لاعبي النادي الأهلي غير المسؤولة، وخرقهم لقواعد الفقاعة الطبية المنصوص عليها من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم، وتواجدهم في منطقة الجماهير ومصافحتهم بعد نهاية المباراة.

وطلب الإتحاد الدولي لكرة القدك "فيفا" من مسؤولي الأهلي عزل الثنائي "الشحات، وكهربا" بسبب مصافحة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومصافحة بعض جماهير النادي الأهلي، مما آثار غضب الفيفا من تصرفات الثنائي، ليكون هذا الأمر مثل الكارثة التي تهدد الأهلي قبل لقاء بالميراس البرازيلي مساء الخميس القادم في إطار تحديد مباراة المركزين الثالث والرابع.

وكانت الإنتقادات نالت ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد نهاية المباراة وذلك بعد خرقهم للبروتوكول الخاص بالفقاعة الطبية المنصوص عليها من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، بعد التواصل مع الجماهير منعا لتفشي فيروس كورونا داخل بعثة المارد الأحمر.

وأظهرت الكاميرات أمس بعد نهاية المباراة لقطات لثنائي الأهلي ومصافحتهم لـ محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق المتواجد في المدرجات من أجل دعم لاعبي المارد الأحمر، وهو ما آثار غضب الفيفا بسبب قيام اللاعبين بهذا التصرف الغير منصوص عليها في لوائح البطولة، وسيقوم الفيفا بالرد علي ماحدث في بيان رسمي خلال الساعات القادمة.

وتحوم الشكوك حول تفشي فيروس كورونا داخل بعثة الأهلي بسبب ما حدث من الشحات وكهربا بعد نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ أمس، وستكون هناك حالة من القلق داخل بعثة الفريق قبل مباراة بالميراس الهامة من أجل تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وستقوم إدارة الأهلي بعمل العينة الخاصة بفيروس كورونا لمباراة بالميراس غدا الأربعاء، وستكشف النتائج النهائية للمسحة الخاصة باللاعبين.

ولعب الأهلي من قبل مرتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الأولي كانت في عام 2006 وفاز علي كلوب أمريكا المكسيكي وحقق الميدالية البرونزية، وفي عام 2012 لعب الأهلي مباراتة الثانية أمام مونتيري المكسيكي وخسر الأهلي بثنائية نظيفة.

ويلعب الأهلي مباراتة الثالثة في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، ويأمل رفقاء بيتسو موسيماني تحقيق الفوز والعودة إلي القاهرة بالإنجاز التاريخي وتكرار إنجاز 2006.