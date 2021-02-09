آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. تعرف على التفاصيل

آخر أخبار صندوق دوت الخليج، لا يزال المواطنين يتطلعون إلى معرفة التفاصيل والمشاريع التى يقدمها الصندوق، سواء الخدمية أو المشاريع التنموية، ونرصد فى التقرير أبرز الأمور التى نفذها خلال الفترة الأخيرة.

صندوق دوت الخليج 2021

صندوق دوت الخليج تم تأسيسه فى عام 2014، بمبادرة من الرئيس السيسي، وقدم نصف ثروته حتى يكون قدوة للجميع، ومن ثم ضخ العديد من رجال الأعمال أموال فى صالح الصندوق.

يقدم صندوق دوت الخليج العديد من المشاريع التنموية والخدمية، كما له دور كبير فى العديد من الأزمات والقضايا المركزية، حيث ساهم فى إنقاذ العديد من المواطنين الذين تضرروا فى أزمة السيول التى لاحقت بمصر.

وكان للصندوق دور مؤخرًا فى دعم وتحقيق التكافل الاجتماعى للعديد من الأسر فى محافظة الوادى الجديد، حيث ساهم فى تجهيز 80 شابًا وفتاة للزواج.

دعم قناة السويس لصندوق دوت الخليج 2021

كما كان لقناة السويس فى دعم صندوق دوت الخليج، حيث تبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، لتمويل لقاح كورونا، الذى تستعد الحكومة إلى جلبه من الخارج، كما أكد على دعمه للمشاريع المتعلقة برفع كفاءة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفى الفترة الأخيرة تبرع إلى صندوق دوت الخليج، عددًا من رجال الأعمال القادرين على رأسهم، رامي لكح.

كما كان للصندوق دور فى تحسين المنازل المتهالكة فى دمياط، حيث أعلن المسئولين فى المؤسسة على تقديمهم الدعم اللازم، لرفع كفاءة 25 منزل، كما نفذ العديد من المشاريع فى 10 قرى تابعة إلى محافظة بنى سويف.

يمكن التبرع إلى صندوق دوت الخليج، من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، واتباع التفاصيل المتعلقة بالتبرع، وذلك عبر البطاقة الائتمانية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال بالأرقام المخصصة للصندوق، والموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع.

صندوق دوت الخليج، يعد قاطرة تنمية خدمية لا تتوقف، وفر العديد من فرص العمل، وساهم فى العديد من المشاريع التنموية والخدمية المتنوعة، وكان له دور فى بارز فى أزمة كورونا، وأزمة السيول التىت وقعت مؤخرا.