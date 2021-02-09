مشروعات النواب تقرر تنظيم زيارة ميدانية لعزبة الهجانة

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في بيان للجنة، إن ملف العشوائيات ملف متوارث لم يقترب أي رئيس منه، والرئيس السيسي هو من اقتحم وواجه هذا الملف، لأنه يري أن المصريين يستحقون دائما حياة أفضل، "حياة كريمة" تليق بالمواطن المصري.

وتابع النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب: "من هذا المنطلق وقبل أن أكون رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فأنا مواطن مصري فخور بالرغبة المصحوبة بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير حياة العشوائيات في مصر ، فرأيت أنه يجب أن نشارك الرئيس في دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات في كافة المناحي لتغييرها للأفضل، من خلال القيام بزيارة ميدانية بمشاركة زملائي أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة؛ للوقوف علي المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها".

ولفت رئيس اللجنة إلي ضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب في هذه المنطقة، علي ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالي تلك المنطقة، وتكون بمثابة فرصة عمل للشباب هناك، ويكون ذلك بتسهيل تقديم المشروعات لهؤلاء الشباب مثل مشروعات "سيارات الطعام المتنقلة " وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتي يكون ذلك بعيداً عن أي روتين ليسير البرلمان بالتوازي مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كأحد أذرع حياة كريمة للشباب وللأسرة بمنطقة عزبة الهجانة .

وثمنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغيير وجه مصر في القضاء علي العشوائيات، ومن ضمنها المناطق غير المخططة، مثل عزبة الهجانة بشرق مدينة نصر، التي قام الرئيس السيسي بزيارتها، وهو أول رئيس يزور تلك المنطقة بما يعكس مدي الاهتمام بتطوير المنطقة وتحويل حياة أهلها لحياة أفضل "حياة كريمة "، وكيف التف الأهالي حول الرئيس، ورسالة الأمان للأهالي بتلك المنطقة وبكل المناطق العشوائية، بأن الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس السيسي، مهتمة بتطوير تلك المناطق، فإنها ستقوم بزيارة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته، لعزبة الهجانة، والتي رافقه فيها 11 وزيرا علي رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، منهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ليشاهدوا ويرصدوا عن قرب حجم المشكلة والعلاج في تطوير تلك المنطقة التي يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا رقم كبير.