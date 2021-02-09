صور.. هيئة الرعاية الصحية تطلق ورش عمل عن تطوير نظم السجلات الطبية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، ورشة عمل بناء القدرات فى مجال تطوير نظام السجلات الطبية، بمشاركة نخبة من أطباء ومنسقى منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ومسؤولى أقسام الجودة والسجلات الطبية والنظم والمعلومات والإحالة بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الورشة تستثمر على مدار يومين متتاليين اليوم وغدًا 10،9 من فبراير الجارى، بهدف تبادل الخبرات حول أهمية السجلات الطبية ودورها فى علاج المريض على النحو الأمثل الذى يضمن أمانه وسلامته.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية السجلات الطبية والعمل من خلالها مع الاستمرار فى تحديثها وتنظيمها وحفظها داخل المنشآت الصحية المعالجة للمريض، مشيرًا إلى أنها بمثابة البوابة لإدارة حالة المرضى الصحية، بما تشمله من معلومات عن التاريخ الطبى للمريض، وإصاباته بأيًا من الأمراض المزمنة أو الوراثية من عدمه.

وتابع: السجلات الطبية للمريض تتضمن ملاحظات زيارات المريض للأطباء ونتائج الفحوصات المعملية والطبية والإجراءات العلاجية، التى تضمن تحسين مستويات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور مجدى بكر، مستشار منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، خلال الورشة، دور السجلات الطبية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ووظائف أقسام السجلات الطبية بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية باعتبارها الأداة المسؤولة عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة الجديدة، ودورها فى جودة الملف الطبى للمريض بما يضمن علاجه على النحو الأمثل الذى يضمن أمانه وسلامته.

ومن جانبه، قال الدكتور جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن السجلات الطبية أحد معايير الجودة الطبية وضمان سلامة وعلاج المريض على النحو الأمثل، لافتًا إلى أنه يتم تحديث السجلات الطبية للمرضى وتنظيمها وحفظها داخل المنشآت الصحية المعالجة للمريض فى كل مرة يقوم فيها المريض بزيارة الطبيب أو إجراء فحص معملى أو أشعة أو الذهاب إلى المستشفى، حيث أن الاحتفاظ بسجلات طبية كاملة ودقيقة تساعد مقدمى الخدمة الصحية على التشخيص السليم لحالة المريض ووصف العلاج المناسب له.

وتناولت سحر عز العرب، استشارى النظم والمعلومات الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، خلال ورشة العمل، ماهية السجلات الطبية، وأشكالها، ومحتوياتها التى تساعد الطبيب فى التشخيص السليم للحالة الصحية للمريض ووصف العلاج المناسب له، وأساسيات إدارة السجلات الطبية السليمة، بالإضافة إلى معايير الجودة لتوثيق السجلات الطبية.