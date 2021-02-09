مجلس الوزراء ينفى نقل أسواق العتبة والموسكى والفجالة إلى مناطق بديلة

جدة - نرمين السيد - انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكى والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، ورد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بأنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكى والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، مُوضحةً استمرار أسواق العتبة والموسكى والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أى نية لبيعها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثى والجمالى بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.





وفى السياق ذاته، يتم تطوير العديد من المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير (ميدان طلعت حرب - ميدان مصطفى كامل - شارع قصر النيل)، وتشمل تلك الأعمال تحسين الحالة المروية بالمنطقة من خلال زيادة حركة المشاة أكثر من حركة السيارات، بجانب توفير مسارات للدراجات لتتحول إلى "مدن مشاه"، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المحاور الجديدة التى تستهدف تخفيف الضغط المرورى على منطقة وسط البلد، كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير للشوارع والميادين بإضافة عناصر جمالية، وأعمال إنارة وإضاءة وتشجير. وقال المركز الإعلامى : نهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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