النشرة المرورية .. انسياب مرورى بنفق الأزهر للمتجه إلى وسط البلد

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، اليوم الثلاثاء، أن الأحجام تنحسر فى محافظة الإسكندرية عند شارع سوريا، كما ظهرت كثافات عند منطقة سبورتنج حتى سيدى جابر.

وفى الغربية، انحسرت الأحجام بشارع الجلاء خصوصا الطريق الزراعى المتجه إلى مدينة طنطا، أما باقى محافظات الوجه البحرى تعمل الحركة المرورية بشكل مرضٍ، وبشأن محافظات الوجه القبلى ترتفع الكثافات بشارع الجمهورية داخل محافظة أسيوط.

وأشار صابر إلى أن هناك بعض أعمال توسعة على عدد من قطاعات الطريق الدائرى التى تشهد أعمال توسعة، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة بالطرق والمحاور كافة، وذكر أن من أبرز مناطق أعمال التوسعة أعلى الأوتوستراد المتجه إلى المنيب وأعلى مناطق المرج، والكنيسة أما باقى الطرق الدائرية تعمل بشكل مرضى.

وفى محافظة الجيزة، أوضح صابر أن الأحجام تنحسر فى مطلع كوبرى الجيزة، وطالب القادم من شارعى الجامعة ومراد سلوك شارع فيصل، وأمرت الإدارة بنشر الخدمات تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة.

وذكر صابر أن محافظة القاهرة، ظهرت فيها الأحجام مرتفعة بشكل نسبى خصوصًا فى منطقة المجزر الآلى نتيجة أعمال التوسعة أسفل الطريق الدائرى، وهيفضل سلوك الكورنيش بديلا عن محور الأتوستراد، وظهرت بعض الأحجام فى منطقة وسط المدينة وطالب بسلوك نفق الأزهر أو شارع الجيش للمتجه إلى العتبة وباب الشعرية.