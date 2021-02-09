عاجل.. السيسى يوجه بالاعتماد على التصنيع المحلى فى مشروع تطوير الريف

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسى بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى، فى إطار مكونات المشروع، من خلال الشركات والمصانع الوطنية. كما اطلع الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم، والتى ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التى تقوم بها الدولة.

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