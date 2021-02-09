تركيب 3 دعامات لقلب الأنبا بيمن

جدة - نرمين السيد - وذكر فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه يقضى فترة النقاهة بدير الملاك ميخائيل ببرية الأساس، وطالب بعدم الازعاج بالزيارات وطمأن الأنبا كل محبيه على استقرار حالته، كما قدم الشكر للأنبا هدرا مطران أسوان على رعايته الكريمة له.

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