النائب ياسر الهضيبى: قرار الفصل من الوفد غير لائحى وسأقاضى رئيس الحزب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب غير لائحى، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضوًا بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.





وأضاف "الهضيبى"، فى بيان له اليوم، أن "أبو شقة" اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضى "أبوشقة" شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذى نشره خلال المؤتمر الصحفى اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة. وتابع :"سألجأ للقضاء لإلغائه وكذالك برفع دعوة مباشرة بالسب والقذف، حيث أننى كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى الديمقراطى، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات وكذلك متحدثًا باسم الحزب ورئيسه، وهو الأمر الذى يؤكد افتراءه".

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