فيديو.. أيمن عدلى وحلقة خاصة مع صالح مهران فى كنوز الوطن

وولد الإعلامى الراحل فى 5 سبتمبر عام 1937 فى منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب فى اللغة العربية فى مايو عام 1958، وحصل على دبلوم إعلام قسم إذاعة وتليفزيون عام 1974 من جامعة القاهرة وأول نشرة قدمها بصوته كانت فى رمضان 1962 الساعة 8 صباحا، مع الإذاعى الكبير فاروق شوشة، وتدرج الراحل فى المناصب إلى أن أصبح مديرًا عامًا للتخطيط الموسيقى والغنائى فى 1991.
وخلال حواره مع أيمن عدلى، كشف الإذاعى صالح مهران، عن أسرار عقود من العمل الإعلامى وكواليس أحداث الوطن الكبرى خلال الـ50 عاما الماضية.
كما كشف أيضا أسرارا جديدة عن الأفلام التى تم تصويرها عن حرب أكتوبر، وكواليس تقديمه لحفلات أم كلثوم، وخطب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
كما تطرق إلى الحديث عن أسرار التحدث أمام الميكرفون فى الراديو والتليفزيون، قائلا إنه علم وفن له قواعد محددة خاصة به لا لَبْس فيها، وكذلك له قواعد مستمدة من علوم اللغة، والموسيقى، والفيزياء، والهندسة الصوتية، وعلوم التشريح ووظائف الأعضاء.
وأشار إلى أن التحدث فن لأنه فى الممارسة والتطبيق العملى يعتمد على الإمكانيات الجسدية والقدرات الثقافية والخبرات والمهارات المكتسبة، مبينا أنه تحدث يختلف عن كل فنون القول السابقة عليه والتى يمارسها من يخطب أو يمثل أو يغنى أو يعلن.
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