مسحة عاجلة للشحات وكهربا وعزلهما عن بعثة الأهلي بقطر بسبب أبو تريكة

أجرت بعثة النادي الاهلي المتواجدة في قطر مسحة طبية لثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات بعد قيام الثنائي بمصافحة محمد أبوتريكة لاعب الاهلي السابق خلال تواجد الأخير في مباراة الأهلي أمس أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية ، وتم عزل كهربا والشحات لمدة ساعات لحين ظهور نتيجة المسحة.

وجه محمود كهربا، الشكر إلى نجم فريق بايرن ميونخ الألماني توماس مولر، بعد استبداله التيشرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافارى بهدفين نظيفين على الشياطين الحمر باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب محمود كهربا، عبر حسابه بموقع انستجرام: "شكرا لاحترامك .. أنت لاعب كبيرا أراك قريبا يا صديقى".

وكان علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الأداء المشرف الذي قدمه النادي الأهلي ممثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية، وقال كاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بعد المباراة: "أداء جيد من الأهلي ممثل أفريقيا في مواجهة البايرن في #كأس_العالم_للأندية.. القارة السمراء تفتخر بكم"