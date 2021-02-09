قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه تم افتتاح 37 سوقا خلال آخر ٣ سنوات ، منهم 11 سوق خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا .
و حصل موقع "دوت الخليج " على تقريرا من الحجر الزراعى بصادرات مصر الزراعية خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصف يناير ، ليصل إجمالى الصادرات إلي 176820 طن .
حيث أفاد التقرير بالكميات الصادرة لأهم الأصناف بإجمالى 87240 طن من صادرات مصر الزراعية ، حيث بلغت صادرات الموالح إلي 62120 طن ، ويحتل النرتبة الثانية البصل بإجمالى تصدير 6891 طن ، أما الفراولة جاءت فى المرتبة الثانية ليصل إجمالى الصادرات إلي 3934 طن.
كما تم تصدير 1131 طن رمان ، و3488 طن من البطاطس الطازجة ، وكذلك تصدير 3794 طن من البطاطا ، أما الفاصوليا الطازجة يتم تصدير 1274 طن، كذلك يتم تصدير 3611 طن ، وكذلك يتم تصدير 574 طن من الجوافة .
وأفاد التقرير بأنه يتم تصدير 169 طن من الفلفل ، وكذلك يتم تصدير 218 طن من المانجو ، أما الثوم الطازج فقد تم تصدير 36 طن فقط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموالح الأولى.. تصدير 176 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.