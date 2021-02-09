صور.. برنامج فرصة يشارك بمؤتمر الإدارة المتكاملة للأزمات

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شارك فى المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن، وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة، تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات، والاتحاد المركزى للتعاونيات، وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاونى.
وقدم الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار التمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة بـ وزارة التضامن الاجتماعى، عرضًا مفصلًا لبرنامج فرصة وآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادى وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعى والريادة الاجتماعية.
وعرض الدكتور أحمد سعدة، مستشار المنظمات الأهلية بالوزارة، أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وكيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية خصوصًا جمعيات التعاون الانتاجى فى القيام بدورها فى تحقيق أولويات الدولة التنموية، كما تم عقد عدة اجتماعات متتالية مع ممثلى الاتحاد العام الانتاجى والاتحادات التابعة لمناقشة سبل التعاون، والاتفاق على العديد من التوصيات كمقترحات للتفعيل وإطلاق مبادرات لتعظيم التعاون مع الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى وتفعيل دور جمعيات التعاون الانتاجى، فضلًا عن تعزيز التعاون بين برنامج فرصة والاتحاد التعاونى الانتاجى فى تأسيس وحدات إنتاجية.
وتضم الوحدات مستفيدى برنامج فرصة خصوصًا فى القرى المستهدفة من البرنامج التجريبى مع البنك الدولى ومبادرة "حياة كريمة"، بحيث يتم تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية تضم المستفيدين المستهدفين، وذلك لضمان الاستمرارية وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المشروع من خلال الجمعية التى سيتم تأسيسها، والتعاون بين "برنامج فرصة" ومختلف الجمعيات التابعة للاتحاد التعاونى الإنتاجى فى تدريب المرشحين للأعمال الحرفية فنيا وبالمجان وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، مع إمكانية توفير أدوات إنتاج من خلال برنامج فرصة أو بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى تسهيل التشابك ومساعدة برنامج فرصة للاتحاد التعاونى الانتاجى للتعاون والشراكة مع "منصة ورشتنا" التى أطلقتها الوزارة الشهرالماضى بالتعاون مع أندية الروتارى بحيث يتم الترويج ودعم الجمعيات التعاونية فى مختلف المجالات الإنتاجية وتوفير الخدمات الثلاثة التيتقدمها المنصة "التسويق للورش، التدريب، التوظيف".
يذكر أنه منذ عام 2016، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى وإدارة التعاونيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية بالإشراف الإدارى على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الذى يضم 418 جمعية تخدم ما يقرب من 500 ألف مواطن.
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