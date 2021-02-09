جدة - نرمين السيد - وأجابت الوزيرة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على سؤال النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، لماذا لا توجد مكاتب للوزارة فى الخارج؟، قائلة :"إنها لا تريد زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، وحتى لا يستغل أحد ذلك".
وذكرت أنها دائمًا تساند القوى الناعمة ومبادرة "خلينا سند لبعض" فى الخارج، مشيدة بالمشاركات الجيدة بين الجاليات المصرية، وتابعت: "المصريون فى الخارج جدعان وبيجروا فى كل حتة معايا وبيقفوا معانا"، واعتبرتهم قوة مصر خارجيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة : ليس لدينا مكاتب أو مستشارين فى الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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