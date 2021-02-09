وزيرة الهجرة : ليس لدينا مكاتب أو مستشارين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وأجابت الوزيرة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على سؤال النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، لماذا لا توجد مكاتب للوزارة فى الخارج؟، قائلة :"إنها لا تريد زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، وحتى لا يستغل أحد ذلك".



وذكرت أنها دائمًا تساند القوى الناعمة ومبادرة "خلينا سند لبعض" فى الخارج، مشيدة بالمشاركات الجيدة بين الجاليات المصرية، وتابعت: "المصريون فى الخارج جدعان وبيجروا فى كل حتة معايا وبيقفوا معانا"، واعتبرتهم قوة مصر خارجيًا.