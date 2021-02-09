الصحة لمبتدا: الانتهاء من تجهيز مصنع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤن الإبحاث، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر تصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصر، مشيرة أنه تم اختيار فاكسيرا لتكون الشركة المصنعه للقاح.





وأوضحت "عاصم"، فى تصريح خاص لـمبتدا، أن الوزارة حاليا فى مرحلة الاتفاق مع الشركات العالمية لانتاج لقاحات كورونا بمصر، مشيرة إلى أنه تم زيارة المصنع من قبل منظمة الصحة العالمية والجانب الصينى، للوقوف على مدى جاهزية المصنع لتصنيع لقاحات كورونا. وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدة شركات لتصنيع أكثر نوع من اللقاحات بمصر، مثل اللقاحات الغير نشطة ولقاحات مركبة على نوع آخر من الفيروس لا يصيب جسم الإنسان بمرض.

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