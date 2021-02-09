وفاة القمص أنطونيوس عزيز وكيل مطرانية البحيرة

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء القمص أنطونيوس عزيز، وكيل مطرانية البحيرة، وكاهن كاتدرائية العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور.



جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء القمص أنطونيوس عزيز، وكيل مطرانية البحيرة، وكاهن كاتدرائية العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور. ويعد الأب الراحل شقيق القس رويس عزيز، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل كفر الدوار، وشقيق المتنيح الأنبا أندراوس أسقف كفر الشيخ ودمياط.

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