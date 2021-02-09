مرعى: إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة لتدريب شباب المناطق العشوائية

جدة - نرمين السيد - أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغيير وجه مصر فى القضاء على العشوائيات، ومن ضمنها المناطق غير المخططة، مثل عزبة الهجانة بشرق مدينة نصر، والتى قام الرئيس السيسى بزيارتها، وهو أول رئيس يزور تلك المنطقة بما يعكس مدى الاهتمام بتطوير المنطقة وتحويل حياة أهلها لحياة أفضل و"حياة كريمة"، وكيف التف الأهالى حول الرئيس؟، ورسالة الأمان للأهالى بتلك المنطقة وبكل المناطق العشوائية، بأن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى، مهتمة بتطوير تلك المناطق، فإنها ستقوم بزيارة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة.





وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، فى بيان للجنة، إن ملف العشوائيات ملف متوارث لم يقترب أى رئيس منه، والرئيس السيسى هو من اقتحم وواجه هذا الملف، لأنه يرى أن المصريين يستحقون دائما حياة أفضل، و"حياة كريمة" تليق بالمواطن المصرى.

وأضاف رئيس اللجنة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته، لعزبة الهجانة، والتى رافقه فيها 11 وزيرا على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، منهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الرى والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ليشاهدوا ويرصدوا عن قرب حجم المشكلة والعلاج فى تطوير تلك المنطقة التى يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا رقم كبير.

وتابع النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب: "من هذا المنطلق وقبل أن أكون رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فأنا مواطن مصرى فخور بالرغبة المصحوبة بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير حياة العشوائيات فى مصر ، فرأيت أنه يجب أن نشارك الرئيس فى دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات فى كافة المناحى لتغييرها للأفضل، من خلال القيام بزيارة وبمشاركة زملائى أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة، للوقوف على المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها".

وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب فى هذه المنطقة، على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع، والاستفادة من الخدمات التى يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالى تلك المنطقة، وتكون بمثابة فرصة عمل للشباب هناك، ويكون ذلك بتسهيل تقديم المشروعات لهؤلاء الشباب مثل مشروعات "سيارات الطعام المتنقلة " وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتي يكون ذلك بعيداً عن أى روتين ليسير البرلمان بالتوازى مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كأحد أذرع حياة كريمة للشباب وللأسرة بمنطقة عزبة الهجانة.