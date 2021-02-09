رسلان يتقدم بالتهنئة للسادة الذي تم ترقيتهم الي درجة رئيس إدارة مركزية

يتقدم السيد المهندس أشرف رسلان ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوجيه التهنئة القلبية للسادة الذي تم ترقيتهم الي درجة رئيس إدارة مركزية متمنيا لهم داوم التوفيق والنجاح وهم : 1- السيد المهندس / أيمن إبراهيم علي علام ـ رئيسا للإدارة المركزية للتشغيل قطاع نقل البضائع . 2- السيد المهندس / سامي عبدالفتاح عبدالمجيد طه ـ رئيسا للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق قطاع الصيانة والدعم الفني . 3- السيد المهندس / هاني فاضل السيد فاضل ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة القاهرة قطاع البنية الأساسية . 4- السيد المهندس / مجدي عبدالمنصف مصطفي إبراهيم ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الجنوبية قطاع البنية الأساسية . 5- السيد المهندس / جمال محمد محمود سعد ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا قطاع البنية الأساسية . 6- السيد المهندس / محمد حامد محمد رزق ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا قطاع البنية الأساسية . 7- السيد المهندس / حسام البسطويسي الغريب ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا قطاع البنية الأساسية . 8- السيد الأستاذ / عبدالغني إبراهيم محمد المنشاوي ـ رئيسا للإدارة المركزية للخدمات العامة قطاع الخدمات المشتركة . 9- السيد المحاسب / أشرف مصطفي سعيد رشوان ـ رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية قطاع الشئون المالية .

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