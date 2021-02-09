مستشفى الشرطة في خدمة الشعب.. الداخلية تستجيب لعلاج طفل مريض قلب (فيديو)

استجابت وزارة الداخلية لمناشدة أسرة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك طلبا لمساعدة الوزارة في علاج نجلهم المصاب بأحد الأمراض في القلب.

وفور رصد المناشدة، وعرضها على اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة سرعة استقبال الطفل، وقدمت الأسرة الشكر لوزارة الداخلية لتبني حالة الطفل والتنسيق مع معهد مجدي يعقوب للقلب بأسوان وإجراء الجراحة للطفل وإعادتة سالمًا معافى.

قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، من ضمن القطاعات الشرطية تواصلًا بالمواطنين، حيث رفع القطاع شعار " صحة المواطن أمن قومي "، وقد ساهمت جهوده بجانب مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية، والطبية للمواطنين.

وتكلل هذا النجاح بإنهاء معاناة مرضى قوائم الانتظار، بعد مساهمة القطاع بتعليمات من محمود توفيق وزير الداخلية، في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018، لإنهاء قوائم الانتظار، وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار، وفتحت مستشفيات الشرطة أبوابها للحالات الحرجة.