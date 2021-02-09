نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس دافئ علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء علي السواحل الشمالية فيما يكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تكون الرياح معتدلة علي كافة أنحاء محافظات الجمهورية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر الا ربع الي متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة، غدًا الاربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.